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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını yakarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 09:36 | Son Güncelleme

BURSA'da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü. Ümit V. (30), barışmak için buluştuğu Şengül Vatansever'i (35) çıkan tartışmanın ardından otomobilde benzin dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen Vatansever'i otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V. otomobille kaçarken polis tarafından yakalandı. Vücutlarındaki yanıklar nedeniyle Kocaeli'ne sevk edilen yaralılardan Vatansever yaşamını yitirirken, Ümit V.'nin ise tedavisine yanık ünitesinde devam edildiği belirtildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütayha Domaniç'den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi'nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini direnmesine rağmen Vatansever'in üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Vatansever'in otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V., araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yol kenarında bir kadının yandığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever'i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan Yanık Ünitesi'nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Vatansever yaşamını yitirdi. Ümit V.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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