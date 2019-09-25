HABER

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Özkan Onay (36) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Özkan Onay (36) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği işsiz sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışında tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan Özkan Onay, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Onay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'OLMASAYDI İYİYDİ'
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Özkan Onay, karar duruşmasında hazır bulundu. Gülay Şimşek'in şikâyetçi anne ve babası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü avukatı da davaya müdahil oldu. Sanık Özkan Onay, pişman olduğunu söyleyerek, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Özkan Onay'a, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verirken, iyi hal indirimi uygulanmadı. Onay'a ayrıca 'yasak silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

FOTOĞRAFLI

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralıOtomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Çeşme ve Dikili açıklarında 135 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Dikili açıklarında 135 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.