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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i(27) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan ve Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Özkan O.

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i(27) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan ve Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Özkan O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, pişman olduğunu söyleyerek, "Namus için yaptım" dedi.
Öldürülen Gülay Şimşek'in cenazesi ise yakınları tarafından alınarak, Hunat Camii'ne getirildi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü Şimşek, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (2)

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