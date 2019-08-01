Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (3)

TUTUKLANDI\nKayseri'de ayr\u0131lmak isteyen sevgilisi G\u00fclay \u015eim\u015fek'i (27) tabanca ile vurarak \u00f6ld\u00fcren \u00d6zkan O. (36), \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. 22 kez b\u0131\u00e7akland\u0131: \u00d6ld\u00fcr\u00fclmekten korkuyorumD\u00fc\u011f\u00fcnde pompal\u0131 t\u00fcfekle ate\u015f eden \u015fah\u0131s emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fcne yakaland\u0131\u0130zmir\u2019deki kazada emekli t\u00fcmgeneral hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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