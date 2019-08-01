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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 20:18 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak öldüren Özkan O.

TUTUKLANDI
Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak öldüren Özkan O. (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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