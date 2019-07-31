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Ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi  Özkan O.

Ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36), tarafından tabancayla vurulan Gülay Şimşek (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Özkan O., ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Özkan O., işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı. Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan Özkan O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldürdüAyrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldürdüAyrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldürdüAyrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü

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