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Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa 11 yıl 6 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Bolu’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vurarak yaralayan şahıs 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 2018 yılının Mart ayında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi.

Bolu’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vurarak yaralayan şahıs 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2018 yılının Mart ayında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır Ömer B. ile sevgili olan ve birlikte yaşayan Gülbahar K., sürekli kavga etmelerinden dolayı Ömer B.’den ayrılmak istedi. Gülbahar K.’den ayrılmak istemeyen Ömer B., gece saatlerinde konuşmak için genç kadının evine gitti. İkilinin tartışmaya başlaması üzerine Ömer B., yanında bulunan tüfekle Gülbahar K.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların Gülbahar K.’nin bacaklarına isabet etmesiyle genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Ömer B. ise aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Silah seslerini duyan Gülbahar K.’nin komşuları durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde kalan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Gülbahar K., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sevgilisini tüfekle yaralayan Ömer B., Cinayet Büro ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Öldürmek istesem rahatlıkla öldürebilirdim”
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “silahla kasten yaralamak” suçundan yargılanan Ömer B., görülen karar duruşmasında, “Olaylar istemeden bu hale geldi. Ben onu seviyordum, neden zarar vermek isteyeyim. Olay günü konuşmak için oraya gittim. Onu öldürmek gibi bir amacım yoktu. Silahla gitmemin sebebi ailesinin bana karşı olan tutumu. O gün tavrı da çok farklıydı. Bana karşı davranışları nedeni ile bu olay yaşandı. Öldürmek istesem rahatlıkla öldürebilirdim. Pişmanım” dedi.
Ömer B.’nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, “silahla kasten yaralama” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından toplam 11 yıl 6 ay ceza verdi.

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