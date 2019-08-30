HABER

Ayrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldüren sanık, tahliyesini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol'un (31) yargılanmasına devam edildi.

Ayrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldüren sanık, tahliyesini istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol'un (31) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tahliyesini isteyen sanık Varol, "Amacım, benzini üzerime döküp, kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Kesinlikle amacım onu öldürmek değildi. Tahliyemi istiyorum" dedi. İncelenen telefon kayıtlarında Ümit Varol'un olay günü Şengül Vatansever'e 70 kez mesaj attığı, 79 kez de aradığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Olay, geçen yıl Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever'i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol, hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Hakkında 'canavarca hisle kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Ümit Varol'un Bursa 13.’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ümit Varol ile ölen Şengül Vatansever’in kardeşi Hanife Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Varol ifadesinde, "Şengül Vatansever ile 2 yıldır arkadaşlığımız var. Ailesi evlenmemize karşı çıkıyordu. Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp, yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp, yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım gerisini hatırlamıyorun. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip, beni hastaneye götürdü. Amacım, benzini üzerime döküp, kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Kesinlikle amacım onu öldürmek değildi" dedi. Varol, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.
70 DEFA MESAJ ATIP, 79 KEZ ARAMIŞ
Ölen Şengül Vatansever’in kardeşi Hanife Öztürk’ün avukatı Koray Ağdaş, sanığın olay öncesi ve olay günü, 70 kez mesaj atıp, 79 kez aradığını, Vatansever’in ise 4 kez Varol’a mesaj attığının HTS kayıtlarında ortaya çıktığını belirterek, sanığın kasten adam öldürmek suçundan cezalandırılmasını ve tahliye isteğini reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Ayrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldüren sanık, tahliyesini istediAyrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldüren sanık, tahliyesini istediAyrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldüren sanık, tahliyesini istediAyrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldüren sanık, tahliyesini istedi

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Sivas’ta tır devrildi:2 yaralıSivas’ta tır devrildi:2 yaralı
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdüTartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Tartıştığı babasının yolunu kesti ve...

Kan donduran olay! Tartıştığı babasının yolunu kesti ve...

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.