Ayrılmak isteyen sevgilisinin annesini öldürdü! Seyir halindeyken aracında intihar etti

Samsun'daki korkunç olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Mert Okumuş, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Dila Açıkgöz'ün evine gitti.

KIZ ARKADAŞININ ANNESİNİ BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

Burada çıkan tartışmada Okumuş, kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu.

Okumuş, Arzu Açıkgöz'ün otomobiline binip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Arzu Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

SEYİR HALİNDEYKEN ARAÇ İÇERİSİNDE İNTİHAR ETTİ

Polis, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Okumuş, araçla seyir halindeyken başına silahla ateş edip, intihar etti.

İNTİHAR SONRA POLİS MÜDAHALESİ KAMERADA

Okumuş'un intiharı sonrası polisin otomobile yaptığı müdahale, cep telefonu ile görüntülendi. Güzellik salonu sahibi Arzu Açıkgöz ve Ordu'nun Ünye ilçesinde telefoncu dükkanı olan Mert Okumuş'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na, Ukrayna'da açıktan okuyan üniversite öğrencisi Dila Açıkgöz ise ifadesi için emniyete götürüldü.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır