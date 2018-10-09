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Ayrılmak isteyince oğlunun gözleri önünde öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 04:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kafe sahibi Ekrem Çatal, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen, birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi (36) oğlunu okula götürürken, yol ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kafe sahibi Ekrem Çatal, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen, birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi (36) oğlunu okula götürürken, yol ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Çatal, olay yerinden kaçarken, kucağında okul malzemelerinin olduğu poşetiyle annesinin cansız bedenine bakan M.C.T.'ye (7) esnaf sahip çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Masörlük yapan, 1 çocuk annesi Ziynet T., iddiaya göre, dün akşam birlikte yaşadığı Ekrem Çatal'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık kararını duyan Çatal ile Ziynet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ekrem Çatal, evi terk etti.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNE BAKTI

Bu sabah oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.'ye bağıran Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözleri önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak, izini kaybettirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ziynet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, kaçan Ekrem Çatal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada etrafı korkulu gözlerle izleyen M.C.T.'ye, olay yerindeki esnaf sahip çıktı. Kucağında okul malzemelerinin olduğu poşetiyle oturan M.C.T., bir ara annesinin yerde yatan cansız bedenine uzun süre baktı. M.C.T., daha sonra polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ziynet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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