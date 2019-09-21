MANİSA (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan bazı isimlerin yeni bir siyasi hareket hazırlığına ilişkin, "Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak parti kurma hevesine girdiler. Partinin gücünü korumak, eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı." dedi.

Manisa'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin merhum babası, eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin anısına düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuşan Arınç, vefanın siyasette önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Arınç, rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin oğlunun Tarım ve Orman Bakanı olmasını bir Manisalı olarak memnuniyetle karşıladığını belirterek, Bekir Pakdemirli'nin bakanlık görevinin tarıma, Manisa'ya ve Ekrem Pakdemirli'nin anısına verilen değer olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin siyasi tarihinde kendi içinde bölünme yaşayan Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Demokrat Parti gibi siyasi partilerin zaafa uğrayıp yok olduğunu anımsatan Arınç, "Bu bir tarihi gerçek olarak önümüzde... 17 yıldan bu yana tek başına iktidar olan bir parti, kendi içinde bir yenilenme ihtiyacı duyuyor, son sonuçlara bakarak 'Artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız, siyaseti yeniden yorumlamalıyız, içerideki ve dışarıdaki sorunlarımızı tekrar ilk günkü aşkla yeniden bismillah deyip çözmeye çalışmalıyız' diyor." ifadelerini kullandı.