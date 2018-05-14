İkili, gece boyunca Leon ile fotoğraf çektirdi. Eski eşlerin oğullarıyla paylaştığı 'aile' pozları "Ayrılsak da beraberiz" yorumları yaptırdı..

Hande Ataizi geçen hafta “Benjamin her çarşamba bize geliyor, birlikte yemek yapıyoruz.

Evcilik gibi. Bu tabloyu görünce bazen ‘Keşke ayrılmasaydım’ diyorum.

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Bir daha dünyaya gelsem, yine onunla evlenirim. Çünkü ailenin verdiği huzur çok güzel” açıklamasını yapmıştı.