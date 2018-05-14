İkili, gece boyunca Leon ile fotoğraf çektirdi. Eski eşlerin oğullarıyla paylaştığı 'aile' pozları "Ayrılsak da beraberiz" yorumları yaptırdı..
Hande Ataizi ile Benjamin Harvey ayrılamıyor
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'KEŞKE AYRILMASAYDIM'
Hande Ataizi geçen hafta “Benjamin her çarşamba bize geliyor, birlikte yemek yapıyoruz.
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Evcilik gibi. Bu tabloyu görünce bazen ‘Keşke ayrılmasaydım’ diyorum.
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Bir daha dünyaya gelsem, yine onunla evlenirim. Çünkü ailenin verdiği huzur çok güzel” açıklamasını yapmıştı.
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