MAGAZİN

Ayrılsak da beraberiz

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

İki ay önce 6 yıllık evliliklerini bitiren Hande Ataizi ve Benjamin Harvey, önceki akşam oğullarıyla yakın dostlarının düğününe katıldı.

İkili, gece boyunca Leon ile fotoğraf çektirdi. Eski eşlerin oğullarıyla paylaştığı 'aile' pozları "Ayrılsak da beraberiz" yorumları yaptırdı..

Hande Ataizi ile Benjamin Harvey ayrılamıyor

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'KEŞKE AYRILMASAYDIM'

'KEŞKE AYRILMASAYDIM'
Hande Ataizi geçen hafta “Benjamin her çarşamba bize geliyor, birlikte yemek yapıyoruz.
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Evcilik gibi. Bu tabloyu görünce bazen ‘Keşke ayrılmasaydım’ diyorum.
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Bir daha dünyaya gelsem, yine onunla evlenirim. Çünkü ailenin verdiği huzur çok güzel” açıklamasını yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Benjamin Harvey hande ataizi

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