Ayrım Duvarı'nın tecrit ettiği Filistinli aile hapis hayatı yaşıyor

Hacacla ailesinin, sıkıntılarla dolu zorlu dönemleri ilk olarak 1967 yılında başladı. Siyonist çetelerin silahlı saldırıları nedeniyle El-Velce köyündeki evini terk etmek zorunda kalan aile, köyün diğer sakinleriyle Kudüs civarındaki asıl yerlerinden "Yeni Velce" adını verdikleri bir bölgeye taşındı.

1967'den bu yana güvenlik, göç ve yeni yaşam alanı oluşturma gibi zorluklara maruz kalan Filistinli aile, işgalin her geçen gün artan etkisi nedeniyle gittikçe daralan bir girdapta nefes almaya çalışıyor.

İsrail'in 10-15 metre uzağına kurduğu sınırlarla çevrelenmiş evde yaşayan aile, kendilerini Batı Şeria'nın güneyindeki köyleri El-Velce'den ayıran "Ayrım (Utanç) Duvarı" nedeniyle hapis hayatı yaşıyor. Tel Aviv yönetiminin 2002'de inşasına başladığı Ayrım Duvarı, ailenin Kudüs'e ulaşımını engellemesinin yanı sıra sosyal alanlarındaki en basit hareketlerini bile kısıtlıyor.

Kudüs'e tepeden bakan bir noktada oturan Filistinli aile, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda tel örgüler arasında hayatına devam ediyor.

KAYS EBU SEMRA - "İsrail'in Utanç Duvarı" olarak da isimlendirilen Ayrım Duvarı, Filistinli Hacacla ailesinin yaşadığı bölgeyi adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü.

Eski Velce köyü 17 bin dönümlük bir arazi üzerinde kuruluyken Yeni Velce, 2 bin 500 kişinin yaşadığı 2 bin dönümlük bir alana sıkıştırıldı.

Köylerine geri dönme umuduyla yerleştikleri bu bölgede yeni bir düzen kurmaya çalışan Hacacla ailesi, İsrail'in "Ayrım Duvarı"nı örmeye başladığı 2002 yılında yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Duvarın Hacacla ailesinin evini köyden ayıracak şekilde örülmeye başlanması ve zamanla ailenin duvarın diğer tarafında kalması, onlar için adeta bir hapis hayatı başlatmış oldu.

- İsrail'in elektronik kapısı

Konuyu yargıya intikal ettiren Hacacla ailesi, hak ihlali gerekçesiyle dava açıp hukuk mücadelesi verirken duvar tamamlandı. Filistinli aile, inşaata engel olamasa da duvarın alt kısmından açılan bir tünel üzerinden köy ile irtibat kurma izni elde etmeyi başardı.

Geçen yıl tünele elektronik bir kapı yerleştiren İsrail yönetimi, aileye kapıyı açıp kapatabileceği bir kumanda verdi ve burayı izleyebileceği kameralar yerleştirdi.

İsrail tarafı ayrıca aileyi ziyaret etmek isteyenlerin kendilerinden izin almadan bu kapıyı kullanmasını yasakladı.