HABER

"Ayrım yapmadan hizmet edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, Mamak Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Mesut Akgül ile fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinleyen Özhaseki, sosyal medyada yerel seçime yönelik anket çalışması yapan bir ekibin sorularını cevapladı.

Gezisi sırasında Ankara'yı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığım dönemde Ankara'nın her köşesini gördüm ve projelere imza attım. Mogan ve Eymir gölleri çevresindeki millet bahçeleri planlamalarını yaptım. Ankara'nın her köşesini birebir biliyorum. Bu iddiayı ortaya önce (Kemal) Kılıçdaroğlu atmıştı. Kılıçdaroğlu'na sormak lazım mikro milliyetçiliğin kime ne faydası var? Tunceli'den çıkıp buraya gelmişsin sana bir şey diyen var mı kardeşim.

CHP, seni İstanbul'a Belediye Başkan adayı yapmıştı. Kağıthaneye bile 'Kağıttepe' dedin. Günlerce alay konusu oldun. Bu kadar alay konusu olduğun halde sen bu konuları niye dile getiriyorsun ki? İnsanın bir yerde doğması elinde olan bir şey değildir. Başkent herkesin kentidir. TBMM burada, Gazi Mustafa Kemal'in hatırası, kabri burada. Bütün Türkiye, İstanbul'u sevdiği kadar Ankara'yı da sever. Ankara'nın insanlarda özel bir yeri vardır."

- Herkese eşit hizmet etmeye devam edeceğiz

Mamak'ta partisinin İlçe Danışma Meclisi toplantısına da katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı yerli ve milli düşünce sahiplerinin bir araya geldiğini vurguladı.

"Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." diyen Özhaseki, AK Parti olarak bütün Türkiye'de, bunu yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!
YÖK Başkanı Yekta Saraç Beştepe'de YÖK Başkanı Yekta Saraç Beştepe'de 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Mamak

En Çok Okunan Haberler

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar: 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler!

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.