"Ayrıntılı kanun yapma tekniği Meclise yük oluşturuyor"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Ayrıntılı, gerekli gereksiz her hususun içeriğe yerleştirildiği kanun yapma tekniği Meclis için bir yük oluşturuyor. Böyle yaptığınızda hayatın olağan akışı içinde ortaya çıkan her tür değişiklik için aynı kanun sürekli Meclise geliyor." dedi. Bostancı, AA muhabirinin yaptığı açıklamada, Türkiye'de kanun yapma tekniğinin öteden beri tartışıldığını, muhalefet dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin yönetmelik konusu düzenlemelerin kanun maddesi haline getirilmesini eleştirdiğini belirtti. Yönetmelik düzeyindeki konuların, kanun maddesi haline dönüştürülmesinin iyi bir yasa yapma tekniği olmadığını anlatan Bostancı, bu tür yasalar nedeniyle, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeni düzenlenme gereken durumlarda, küçük değişiklikler için bile Meclise müracaat edildiğini ve tekrar yasal düzenleme yapıldığını kaydetti. Bunun zaman, emek ve verimlilik kaybına yol açtığını ifade eden Bostancı, yasaların açık ve net şekilde müzakere edilerek yapılması gerektiğini bildirdi.

Yönetmelikle yasalar arasındaki çizginin aşılmaması gerektiğine işaret eden Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, yasaların nasıl yapılacağı, hangi alanlarda yasa hangi alanlarda kararname çıkarılacağı konusu açık ve net şekilde ortaya konmuştur. Anayasa başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuat esasında kanun çalışmalarını gerçekleştirmek, bunu yaparken çerçeveyi çizmek fakat yönetmelik düzeyine indirgememek önemli. Yönetmelik veya kararnameyle düzenlenebilecek alanlarda, yasa çıkarmanın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Anayasada kararnamelerin hangi alanlarda çıkarılamayacağına ilişkin temel başlıklar da var. Kanunun düzenlendiği alanlarda yine kanun çıkar ancak kanunlarda ayrıntılı düzenlemelerden kaçınmak gerekir. Bu, yürütmenin kararname çıkarabileceği alanlara ilişkin her şeyi kanuna bağlama şeklindeki bir yaklaşımdan da kaçınmaya matuf bir durum ve değerlendirmedir. Ayrıntılı, gerekli gereksiz her hususun içeriğe yerleştirildiği kanun yapma tekniği Meclis için de bir yük oluşturuyor. Böyle yaptığınızda hayatın olağan akışı içinde ortaya çıkan her tür değişiklik için aynı kanun sürekli Meclise geliyor. Aynı kanunun defalarca Meclise gelip değişiklikler yapıldığını biliyoruz.