"Ayrıntılı kanun yapma tekniği Meclise yük oluşturuyor"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Ayrıntılı, gerekli gereksiz her hususun içeriğe yerleştirildiği kanun yapma tekniği Meclis için bir yük oluşturuyor. Böyle yaptığınızda hayatın olağan akışı içinde ortaya çıkan her tür değişiklik için aynı kanun sürekli Meclise geliyor." dedi.

Yönetmelikle yasalar arasındaki çizginin aşılmaması gerektiğine işaret eden Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, yasaların nasıl yapılacağı, hangi alanlarda yasa hangi alanlarda kararname çıkarılacağı konusu açık ve net şekilde ortaya konmuştur. Anayasa başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuat esasında kanun çalışmalarını gerçekleştirmek, bunu yaparken çerçeveyi çizmek fakat yönetmelik düzeyine indirgememek önemli.

Yönetmelik veya kararnameyle düzenlenebilecek alanlarda, yasa çıkarmanın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Anayasada kararnamelerin hangi alanlarda çıkarılamayacağına ilişkin temel başlıklar da var. Kanunun düzenlendiği alanlarda yine kanun çıkar ancak kanunlarda ayrıntılı düzenlemelerden kaçınmak gerekir. Bu, yürütmenin kararname çıkarabileceği alanlara ilişkin her şeyi kanuna bağlama şeklindeki bir yaklaşımdan da kaçınmaya matuf bir durum ve değerlendirmedir. Ayrıntılı, gerekli gereksiz her hususun içeriğe yerleştirildiği kanun yapma tekniği Meclis için de bir yük oluşturuyor. Böyle yaptığınızda hayatın olağan akışı içinde ortaya çıkan her tür değişiklik için aynı kanun sürekli Meclise geliyor. Aynı kanunun defalarca Meclise gelip değişiklikler yapıldığını biliyoruz.