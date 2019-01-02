"Ayrıştırıcı değil birleştirici anlayışla siyaset yapıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bizim siyasi anlayışımızda insanları ötekileştirmek, bölgesel-ırksal milliyetçilik, inançsal milliyetçilik asla ve asla yoktur. Ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz, yaratılmışların en şereflisi olan insan üzerine siyaset yaparken herkesi kucaklıyoruz." dedi.

Usta, partisinin Konya İl Başkanlığınca, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefa Toplantısı" programında, AK Parti'nin bir vefa partisi olduğunu, bunun karşılığını da seçim zaferleriyle aldığını söyledi.

AK Parti'nin 17 yıldır iktidar olmasında, davaya gönül vermiş herkesin payının bulunduğunu belirten Usta, "AK Parti bayrağımızın 17 yıldır dalgalanmasının ardında kurulduğumuz günden beri bu dava için ter akıtan büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın emeği yatmaktadır. Biliyoruz ki biz büyük bir aileyiz ve ben de bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

- "Önümüzde çok önemli bir dönüm noktası var"