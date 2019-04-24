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"Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ifadelerden süratle kaçınmak gerekir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı: - "Herkes çok dikkatli olmalı. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ifadelerden süratle kaçınmak gerekir. Aksi halde sonu kötü biten senaryoların sahneye konulmasından kaçamayız. Herkes sağduyulu hareket etsin. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla bu gerginliği öfkeyi dindirsin"

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Herkes çok dikkatli olmalı. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ifadelerden süratle kaçınmak gerekir. Aksi halde sonu kötü biten senaryoların sahneye konulmasından kaçamayız. Herkes sağduyulu hareket etsin. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla bu gerginliği öfkeyi dindirsin." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun şehidin acısını paylaşmak için törene katıldığını belirten Paçacı, "Uzun bir süredir CHP'yi terör odaklarıyla özdeşleştiren ve terörün iş birlikçisi iftirasıyla itibarsızlaştıran, hedef haline getiren kara propaganda, meyvelerini vermiş, içerisindeki provokatörlerin tahriki sayesinde kalabalık galeyana gelerek, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan zorbalık, linç girişimine başvurmuşlardır." ifadesini kullandı.

Saldırının elim hadise olduğunu vurgulayan Paçacı, "Böyle bir hadise ile karşı karşıya kalınması, demokrasimiz, geleneklerimiz ve inançlarımız açısından utanç vesilesidir. Şehidimizin ruhu incitilmiş ailesi ve sevenleri acılarını dahi yaşayamadan ömürleri boyunca travma içinde hatırlayacakları, adeta kör dövüşünün içinde bulmuşlardır. Şehidin ruhunu ve ailesini incitmek kimsenin haddi, hakkı olmamalıdır." diye konuştu.

Paçacı, şehit cenazelerinin siyasi hesaplaşma yeri olmaması gerektiğinin altını çizerek, bu hadisede can kaybının yaşanmamasının mucize olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştiren Paçacı, terör odaklarının hedefinin milli birliği çözmek olduğuna dikkati çekti.

Paçacı, bir soru üzerine YSK'nin İstanbul ile ilgili sürecinin devam ettiğini belirterek, sabırla beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ittifakı" ifadesini değerlendiren Paçacı, bu kelimenin son derece olumlu olduğunu ancak henüz içinin doldurulmadığını savundu.

Paçacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı için kullandığı "gaz sıkışması" ifadesine yorumunun sorulması üzerine, "Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ifadelerden süratle kaçınmak gerekir. Aksi halde sonu kötü biten senaryoların sahneye konulmasından kaçamayız. Herkes sağduyulu hareket etsin. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla bu gerginliği öfkeyi dindirsin." değerlendirmesinde bulundu.

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İYİ parti İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı

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