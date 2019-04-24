İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Herkes çok dikkatli olmalı. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ifadelerden süratle kaçınmak gerekir. Aksi halde sonu kötü biten senaryoların sahneye konulmasından kaçamayız. Herkes sağduyulu hareket etsin. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla bu gerginliği öfkeyi dindirsin." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun şehidin acısını paylaşmak için törene katıldığını belirten Paçacı, "Uzun bir süredir CHP'yi terör odaklarıyla özdeşleştiren ve terörün iş birlikçisi iftirasıyla itibarsızlaştıran, hedef haline getiren kara propaganda, meyvelerini vermiş, içerisindeki provokatörlerin tahriki sayesinde kalabalık galeyana gelerek, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan zorbalık, linç girişimine başvurmuşlardır." ifadesini kullandı.

Saldırının elim hadise olduğunu vurgulayan Paçacı, "Böyle bir hadise ile karşı karşıya kalınması, demokrasimiz, geleneklerimiz ve inançlarımız açısından utanç vesilesidir. Şehidimizin ruhu incitilmiş ailesi ve sevenleri acılarını dahi yaşayamadan ömürleri boyunca travma içinde hatırlayacakları, adeta kör dövüşünün içinde bulmuşlardır. Şehidin ruhunu ve ailesini incitmek kimsenin haddi, hakkı olmamalıdır." diye konuştu.