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Ayşe Ateş hakkında soruşturma!

06.08.2024 18:25
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yönter ile Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

Ayşe Ateş hakkında soruşturma!

İddialara göre, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen duruşmada, maktul Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ateş adliyeye ifadeye çağrılırken; Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHP Sinan Ateş
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