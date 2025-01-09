Ayşe Ateş'ten Ülkü Ocakları Başkanı'na: "Sinan gibi mi yaparsın?"

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu yönelik açıklamaları gündem yarattı.

DERVİŞOĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Dervişoğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" açıklamasına, 'kuduz köpek' ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" sözleriyle karşılık veren Yıldırım'a dikkat çeken bir yanıt daha geldi.

"SİNAN GİBİ Mİ YAPARSIN?"

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Yıldırım'ın tehdit ve hakaret videosunu alıntılayarak "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" diye sordu.