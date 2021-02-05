Ayşe Buğra'dan Erdoğan'a: Esefle karşılıyorum

Buğra'nın yanıtı "esefle karşılıyorum" oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarına Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini değerlendirirken Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyenlere tepki gösteren Erdoğan, "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı istifa etmelidir' diyecekler" dedi.

Erdoğan, sözlerinin devamında isim vermeden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef alarak "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Protesto eylemlerinin "öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok" diyen Erdoğan, CHP ve HDP'yi işaret ederek "Bu işin başını maalesef hem siyasetin bir boyutu çekiyor" ifadesini kullandı. "Akademisyenlerin içerisinde bu işe teşne olanlar da var" diyen Erdoğan, Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını savundu. Erdoğan ayrıca "Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor" dedi.