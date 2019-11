Ayşe Estetik ve Seray Sever öğrencilerle buluştu

Ünlülerin estetisyeni Ayşe Yıldız sunucu Seray Sever uluslararası eğitim veren Güzellik Akademisi, AltierAcademy’nin güzellik uzmanlığı bölümü öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yıldız, başarı hikayesini anlatırken Seray Sever ise güzellik ritüelleri ve sektör hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin yetkin güzellik akademisi Altier Academy’de düzenlenen ‘Başarının Sırrı Memnuniyet’ adlı seminerde öğrencilere başarı hikayesini anlatan Ayşe Estetik adıyla ünlenen Ayşe Yıldız, kamyon şoförü bir babanın kızı olarak köyde büyüdüğünü ve hemşire olarak çalışmaya geldiği İstanbul’da karşısına çıkan Seda Sayan sayesinde bir dönüm noktası yaşadığını anlattı.

Ayşe Yıldız seminerde geleceğin güzellik uzmanı ve estetisyeni olacak genç yeteneklere bu sektöre gireceklerse ilk olarak güven vermeleri ve hastalarıyla her zaman her koşulda dürüst bir şekilde iletişim kurmaları gerektiğini belirtti. Hastayla birebir ilginin de çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, evinize gelen misafir gibi en iyi şekilde ağırlayıp en iyi hizmeti vermeniz gerekir dedi.

Seray Sever ise Ayşe Yıldız’a övgüler yağdırarak kendisiyle çalışmaktan çok memnun olduğunu söyleyerek gözü kapalı güvendiğini söyledi. Ayşe Estetik’e yaptırdığı kaş veya kirpik işlemi olsun her yerde anlattığını ve tavsiye ettiğini belirten Sever, en son yaptırdığı ipek kirpik işlemi sonrasında Türkan Şoray gibi kirpiklerle sabah mutlu uyanıyorum dedi.

Özellikle sosyal medyada tavsiye edilen güzellik ürünleriyle ilgili olarak gençleri uyaran Sever, ‘ İnanmadığım hiçbir şeyi önerip savunmam. Ünlüler para karşılığı tanımadığı ürünleri tanıtıyorlar. Ben kendim denemediğim hiçbir şeyi tavsiye etmiyorum. Her gördüğünüz ürünü veya hizmeti araştırmadan lütfen hemen almayın’ dedi.

Altier Academy Genel Müdürü Serkan Selamet, seminer sonrası değerli katılımları için Seray Sever ve Ayşe Yıldız’a teşekkür plaketlerini takdim etti.Altier Academy’nin güzellik alanında verdiği eğitimler; güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, profesyonel makyaj sanatçısı eğitimi, wellness ve spa uzmanlığı, kuaförlük akademi programları arasında yer alıyor. Güzellik sınıflarında da dünyada kullanılan son teknolojik cihaz ve araçlarla donatılmış global içerikli eğitimler veriliyor.