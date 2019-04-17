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Ayşe Hafsa Valide Sultan İstanbul'da anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi Valide Sultan, vefatının 485. yılında Fatih'te Valide Sultan türbesi başında 21 Nisan Pazar Günü anılacak

İSTANBUL (AA) - Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan, vefatının 485. yılında Fatih'te Valide Sultan türbesi başında 21 Nisan Pazar Günü anılacak.

Manisa Vakfıdan yapılan açıklamaya göre, Ayşe Hafsa Valide Sultan, Manisa Vakfı tarafından düzenlenen anma töreni 21 Nisan tarihinde Fatih'teki Yavuz Selim Camisi Haziresi'nde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Vakfı Başkanı Ercan Oğuz, "Ayşe Hafsa Valide Sultan, Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesidir. Ayşe Hafsa Valide Sultan Manisa'ya onlarca eser yaptırmıştır." ifadelerini kullandı.

Bunların başında Sultan Camisi Külliyesinin geldiğini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Yapılan bu eserlerin yaşatılması için çevre illerde on binlerce dönüm arazi, hamam, değirmen ve ticari taşınmaz ve benzeri gelirler vakfederek yaşatılmasını sağlamıştır. Ayrıca rahatsızlığı esnasında Merkez Efendi tarafından şifa bulması için hazırlamış olduğu Mesir macununu, halka dağıtılması geleneğini başlatmıştır. Bildiğiniz gibi Mesir Macunu 2013 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alınmıştır. Osmanlı'nın resmi ilk Valide Sultan olarak kabul edile Ayşe Hafsa Valide Sultan İstanbul'da bulunan türbesi 123 yıl sonra Manisa Vakfının girişimleriyle restore edildi. Bu restorasyonla esnasında insanımız hazireyi ziyaretinde Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanının olmadığını dile getirerek, bu kaftanın ne zaman getireceğimizi bize sordular."

Vakfın halktan gelen bu talep üzerine, o dönem Başbakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve yoğun bir çalışma sonucu bir yıl sonra netice aldıklarını belirterek, "Yavuz Sultan Selim Han Mısır Seferi dönüşünde üzerine giydiği 'Hilafet Kaftanı' bu girişimlerimiz sonucu, 11 sene sonra sanduka üzerine konuldu.
Açılış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Meclis Başkanımız İsmail Kahraman tarafından yapıldı ve halka açık hale getirildi. İlimiz Manisa (sancağı) başta olmak üzere, Osmanlı coğrafyasında büyük hayır hizmetleri olan Valide Sultanı, bu tarz anma törenleriyle yeni nesillere tanıtmak bizim esas gayemizdir." ifadelerini kullandı.

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Ayşe Hafsa Valide Sultan Ercan Oğuz Manisa Vakfı

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