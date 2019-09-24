Ayşe Hatun Önal'dan otel balkonunda olay pozlar

Geçtiğimiz günlerde New York Moda Haftası'nda defileye çıkarak podyumu sallayan Ayşe Hatun Önal, bu sefer kaldığı bir otelin 19. katında bornozlu pozlarıyla adından söz ettirdi.

Çak Bir Selam, Güm Güm ve Olay şarkılarıyla yıllar önce müzik piyasasında adından söz ettiren Ayşe Hatun Önal, çıkaracağı yeni şarkısıyla yine listelerde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Ancak Önal, şarkıdan önce New York'ta bornozlu pozlarıyla gündeme geldi.

Model, The Marmara New York Oteli’nin 19’uncu katındaki ve günlüğü bin 500 dolar olan (8 bin 500 TL) odanın balkonunda yapılan çekimlerde, bornoz giydi.

New York’ta yeni şarkısı için kampa giren Önal’ın bu pozları yeni hit şarkısının ön habercisi oldu.



