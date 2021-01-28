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Ayşe isminin anlamı nedir? O ünlünün de ilk ismi! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

28.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Ayşe isminin anlamı nedir? O ünlünün de ilk ismi! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Çocuk sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adaylarının en çok zorluk yaşadığı süreçlerden bir tanesi isim seçmek aşaması oluyor. Bazı aileler farklı isimler ararken bazıları ise klasik ve herkesin sıkça tercih ettiği isimleri çocuklarına verme yoluna gidiyor. Her dönem popülerliğini koruyan isimlerden bir tanesi de Ayşe ismi. Bu nedenle Ayşe isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Ayşe ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin manası ile analizi...

Çocuğa isim seçmek çok özenli, zorlu ve bir o kadar da heyecanlı bir süreç. Bu noktada aileler ismin hoş bir tınıya sahip olmasının yanı sıra anlamına da odaklanıyor. Bazı aileler farklı bir isim ararken bazı aileler de yaygın kullanılan isimler arasında tercih yapıyor. Hem ünlülerin ve hem de anne ve baba olmaya hazırlanan vatandaşların ilgi gösterdiği isimlerden bir tanesi de Ayşe ismi. Bu nedenle Ayşe isminin anlamı nedir şeklinde araştırma yapılıyor. İşte Ayşe ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

AYŞE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Popüler bir isim olmasının yanı sıra pek çok güzel anlamı da bulunan bu isim, ailelerin en çok tercih ettiklerinden bir tanesi. Bazı aileler bu ismi çocuklarına verirken tek başına kullanmayı tercih ediyor, bazı aileler ise önüne ya da arkasına farklı bir isim koyarak iki isim şeklinde veriyor. Bu ismin bilinen ilk anlamı rahat yaşam süren ve bolluk içinde yaşayan anlamı. Rahat ve huzur içerisinde yaşayan anlamının yanı sıra yaşayış, yaşayan, zenginlik ve bolluk gören gibi anlamları da bulunuyor. Aynı zamanda bu isim Hz. Muhammed'in hanımlarından bir tanesinin de ismi.

İsmi Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak ediliyor. Ancak bu isim, Kur'an'da bulunmuyor. Yine de ailelerin bu ismi çocuklarına vermelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Aynı zamanda bu isim, Türkiye'de de çok fazla tercih ediliyor ve en çok kullanılan isimler arasında üst sıralarda yer alıyor. Çocuklarına bu ismi koyan ünlü isimler ise şu şekilde:

  • Deniz Akkaya: Ayşe
  • Nilüfer: Ayşe Nazlı
  • Gökhan Özoğuz: Ayşe

Bu isme sahip olan ünlü kişiler ise şu şekilde: süperstar Ayşe Ajda Pekkan (Süperstar'ın ilk ismi Ayşe'dir), manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, oyuncu Ayşe Tolga, gazeteci Ayşe Arman ve ralli pilotu, oyuncu ve senarist Ayşe Şule Bilgiç.

AYŞE İSMİNİN ANALİZİ

İnsanlar isimlerin anlamlarının yanı sıra analizlerini de araştırıyor. Çünkü ismin içerisindeki harflerin taşıdığı karakter özelliklerinin isme sahip olacak kişinin karakterine etki ettiği düşünülüyor. İşte Ayşe isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • A: Enerjik, atılgan, analiz ve algılama duygusu gelişmiş
  • Y: Güçlü, kendisine daha önce yapıları unutmayan, geçmiş üzüntüleri yaşamaya devam eden
  • Ş: Üreten, güçlü, hayal kurmayı seven, hayal kurarken aşırıya kaçabilen, hayalperest
  • E: Ani çıkışlara sahip, üzüntü ve sevinçlerini bir arada yaşayabilen, insancıl, ruhsal dünyası karmaşık

Bu özelliklerden yola çıkılarak ismin geneline dair de çıkarımlar yapılabiliyor. Liderlik vasfı olan bu kişiler cesaretli bir yapıya sahip. Özgürlüklerine düşkün olmalarının yanı sıra kurallardan hoşlanmıyorlar. Diğer insanların ne düşündüğünü umursamayan bu kişiler stil sahibi olmalarıyla da biliniyorlar. Sezgilerine ise çok fazla güveniyorlar. Dışa dönük, sevecen, sempatik, çılgın ve aşkı yaşayan bir yapıda oldukları biliniyor. Objektifler ve toplu eğlencelere bayılıyorlar.

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AYŞE İSMİNİN MANASI

Ayşe ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli olan ve kız çocuklarında tercih edilen bu ismin anlamı "rahat ve huzur içinde yaşayan" olarak geçiyor. İsmin anlamına ve analizine ek olarak bu ismin falına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Özgür ruhlarıyla bilinen bu kişiler daima çekicilikleri ve zekalarıyla ortamda popüler olma eğiliminde bulunuyorlar. Ayrıca pazarlama ve gözlem yetenekleri gelişmiş olduğu için bu alanlarda meslekleri tercih edebiliyor. Risk almayı sevdikleri için kendi işlerini yapmaları ya da serbest çalışmaları muhtemel. Yanlış anlaşılmaları önlemek adına ise akıllarına her geleni söylemekten geri durmaları gerekiyor. Özgürlüğü ne kadar çok sevseler de disiplini de elden bırakmamaları bekleniyor.

Ayşe isminin yanına ikinci isim olarak ise Elif, Naz, Ece, Nisa, Tuba, Melek, Gül, Nur, Bilge, Betül, Zehra, Deniz, Beril, Can, Naz ve Berra isimleri önerilebiliyor.

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