Ayşe kaçırılmamış, kaçmış

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde, ailesinin 'kaçırıldı' iddiasında bulunduğu 17 yaşındaki Ayşe Gör, savcılığa giderek, kaçırılmadığını, kendi isteği ile kaçtığını söyledi.

Karaçoban ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde oturan Naz- Hüsnü Gör çiftinin 10 çocuğundan 6'ncısı olan Ayşe, 26 Eylül günü saat 16.00 sıralarında ortadan kayboldu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar devam ederken Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ayşe Gör'ün savcılığa gittiği, kaçırılmadığını, kendi isteği ile kaçtığını söylediği bildirildi. Açıklama şöyle:

"Yapılan şikâyetin ardından gerekli arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte iken 8 Ekim 2018 Pazartesi günü kaçırıldığı iddia edilen Ayşe Gör ve şikâyette bulunulan H.Ç., Hınıs ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına birlikte gitmişler, Ayşe Gör evlenmek maksadı ile kendi rızasıyla H.Ç. ile birlikte evinden ayrıldığını ve bu durumdan kendi ailesinin de bilgisinin bulunduğunu beyan ederek herhangi bir kimseden davacı ve şikâyetçi olmamıştır."

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