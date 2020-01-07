HABER
  4. Ayşe Karaman’ın ölümünde 'Michael Jackson' detayı!

Ayşe Karaman’ın ölümünde 'Michael Jackson' detayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uzman Dr. Özgür T., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davada tanık olarak dinlenen Karaman’ın yakın arkadaşı Tuğçe A., "Bir gün yine Ayşe ile görüştük ve damar yolu açıktı. Bana, ’Özgür P. ilacını yaptı’ dedi. Ben de ondan çıkarmasını istedim ve ’Michael Jackson bile bu ilaçtan ölmüş sen neden yapıyorsun?’ diye sordum. Bana, ’bunu Ankara’da 20 kişi biliyor’ dedi." diye konuştu.

Ayşe Karaman’ın ölümünde 'Michael Jackson' detayı!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Tarhan, Ayşe Karaman’ın annesi Feride, babası Adem ve taraf avukatları katıldı. Salonun küçük olması nedeniyle salona yalnızca avukatlar, basın mensupları ve stajyer hakim ve savcılar alındı. Duruşmayı takip etmek isteyen bazı kadın derneği üyeleri, yer olmadığından salona alınmadı. Salon dışında kalan kadınlar "adalet istiyoruz" sloganları atarken, Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, salona yeteri kadar kişinin alındığı ve aleniyetin sağlandığı gerekçesiyle Beyendi’nin talebini reddetti.

ÜST KİLİT DEĞİŞTİRİLMEMİŞ

Sanık Özgür T., önceki celse yaptığı savunmada, olayın yaşandığı evin kapısının üst kilidinin Karaman tarafından kilitlendiğini, eve taşındıkları sırada üst kilidin anahtarının kendisine verilmediği için kapıyı çilingir marifetiyle açarak eve girebildiğini ve Karaman’ın cansız bedeniyle karşılaştığını söylemişti. Tarhan, üst kapının kilitli olmasının kendisine yönelik cinayet iddiasını çürüttüğünü ve evden çıktığı sırada Ayşe Karaman’ın hala yaşadığını iddia etmişti. Ara kararını veren mahkeme, evde keşif yapılarak üst kapı kilidinin kontrol edilmesine hükmetmişti. Bu kapsamda, 3 Ocak’ta olayın yaşandığı evde naip hakim gözetiminde bilirkişi ve taraf avukatlarının katılımıyla keşif yapılmıştı. Site içindeki binanın asansör iniş-çıkış süreleri ve güvenlik kamera açılarını inceleyen heyet, olayın meydana geldiği evin kapısının üst kilidinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmişti. Kapıyı inceleyen bilirkişi, raporunu tamamlayarak mahkemeye sundu. Raporda, kapının üst kilidinin değiştirilmediği, kilidin orijinal olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Daha sonra Karaman’ın arkadaşı Tuğçe A., tanık olarak dinlendi. Karaman’ın sanık T. ile kendisini 2018’in Kasım ayında tanıştırdığını belirten Tuğçe A., "Aralık’ın ilk haftası Ayşe beni telefonla aradı ve ’Özgür, telefonumdaki bütün mesajlarımı karıştırmış. Sercan ile olan samimi resimlerimi görmüş’ dedi. Ayşe’nin seslere karşı duyarlılığı var. En ufak şey de uyanıyor. Ona ’sen elinde telefonla uyuyan birisin nasıl oldu da uyanmadın?’ dedim. Bana, ’P. diye bir ilaç var bu ilacı yaptı’ dedi. O ilacın ne olduğunu sorduğumda anestezide kullanıldığını söyledi. İlacın adını ilk kez burada duydum" ifadelerini kullandı.
"Şubat ayında Özgür, Sercan’dan dolayı Ayşe’yi sürekli bir baskı altına aldı" diyen Tuğçe A., Karaman ile Özgür T.’nin sık sık tartıştığını söyledi. Tuğçe A., Karaman ile bir ara telefonda görüntülü olarak konuştuğunu ve Karaman’ın kolunda damar yolunun açık olduğunu gördüğünü, Karaman’a bunu sorduğunda kendisine "bir şey yok" cevabının verildiğini öne sürdü. Tuğçe A., "Bir gün Ayşe ile birlikte olayın yaşandığı eve gittik. Ayşe, anahtarı hem üst hem de alt kilide yerleştirdi. Anahtarla üst kapıyı da açtığını gördüm" diye konuştu.

MICHAEL JACKSON DETAYI!

Tuğçe A., "Bir gün yine Ayşe ile görüştük ve damar yolu açıktı. Bana, ’Özgür ’P. ilacını yaptı’ dedi. Ben de ondan çıkarmasını istedim ve ’Michael Jackson bile bu ilaçtan ölmüş sen neden yapıyorsun?’ diye sordum. Bana, ’bunu Ankara’da 20 kişi biliyor’ dedi. Doktor O. K., diye biri varmış. Özgür, epilasyon merkezinde isteyenlere bu ilacı yapıyormuş. Hatta orada biri bu nedenle ölmüş ama üstünü kapatmışlar" iddialarında bulundu.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Sanık Özgür T., "Tanığın ifadelerinin hiçbirini kabul etmiyorum yalan söylüyor" dedi.

Ayşe Karaman’ın annesi Feride Karaman, "Benim çocuğum ona sadece bağımlı olduğu için gidiyordu. Kızımı ilaç bağımlısı yaptı. Kızım Sercan’ı seviyordu. Kurt avını yakaladı, parçaladı, böldü ve bitirdi. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Ben kızımı telli duvaklı gelin etmek istiyordum ama toprağa verdim. Sanığın en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Beyanda bulunan sanık Özgür T., "Ayşe’nin ölümüne neden olan bu olayda bir kusurum yok. Ailenin yaşadığı acının aynısını benim de yaşadığımı söylemek isterim. Yüce heyetinizden ağır mağduriyetimin giderilmesini ve tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Şubat 2020’ye erteledi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Antalya’da 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el konulduAntalya’da 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el konuldu
Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildiHakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayşe karaman Michael Jackson

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.