Ayşe Karaman’ın ölümünde 'Michael Jackson' detayı!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Tarhan, Ayşe Karaman’ın annesi Feride, babası Adem ve taraf avukatları katıldı. Salonun küçük olması nedeniyle salona yalnızca avukatlar, basın mensupları ve stajyer hakim ve savcılar alındı. Duruşmayı takip etmek isteyen bazı kadın derneği üyeleri, yer olmadığından salona alınmadı. Salon dışında kalan kadınlar "adalet istiyoruz" sloganları atarken, Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, salona yeteri kadar kişinin alındığı ve aleniyetin sağlandığı gerekçesiyle Beyendi’nin talebini reddetti. ÜST KİLİT DEĞİŞTİRİLMEMİŞ



Sanık Özgür T., önceki celse yaptığı savunmada, olayın yaşandığı evin kapısının üst kilidinin Karaman tarafından kilitlendiğini, eve taşındıkları sırada üst kilidin anahtarının kendisine verilmediği için kapıyı çilingir marifetiyle açarak eve girebildiğini ve Karaman’ın cansız bedeniyle karşılaştığını söylemişti. Tarhan, üst kapının kilitli olmasının kendisine yönelik cinayet iddiasını çürüttüğünü ve evden çıktığı sırada Ayşe Karaman’ın hala yaşadığını iddia etmişti. Ara kararını veren mahkeme, evde keşif yapılarak üst kapı kilidinin kontrol edilmesine hükmetmişti. Bu kapsamda, 3 Ocak’ta olayın yaşandığı evde naip hakim gözetiminde bilirkişi ve taraf avukatlarının katılımıyla keşif yapılmıştı. Site içindeki binanın asansör iniş-çıkış süreleri ve güvenlik kamera açılarını inceleyen heyet, olayın meydana geldiği evin kapısının üst kilidinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmişti. Kapıyı inceleyen bilirkişi, raporunu tamamlayarak mahkemeye sundu. Raporda, kapının üst kilidinin değiştirilmediği, kilidin orijinal olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Daha sonra Karaman’ın arkadaşı Tuğçe A., tanık olarak dinlendi. Karaman’ın sanık T. ile kendisini 2018’in Kasım ayında tanıştırdığını belirten Tuğçe A., "Aralık’ın ilk haftası Ayşe beni telefonla aradı ve ’Özgür, telefonumdaki bütün mesajlarımı karıştırmış. Sercan ile olan samimi resimlerimi görmüş’ dedi. Ayşe’nin seslere karşı duyarlılığı var. En ufak şey de uyanıyor. Ona ’sen elinde telefonla uyuyan birisin nasıl oldu da uyanmadın?’ dedim. Bana, ’P. diye bir ilaç var bu ilacı yaptı’ dedi. O ilacın ne olduğunu sorduğumda anestezide kullanıldığını söyledi. İlacın adını ilk kez burada duydum" ifadelerini kullandı.

"Şubat ayında Özgür, Sercan’dan dolayı Ayşe’yi sürekli bir baskı altına aldı" diyen Tuğçe A., Karaman ile Özgür T.’nin sık sık tartıştığını söyledi. Tuğçe A., Karaman ile bir ara telefonda görüntülü olarak konuştuğunu ve Karaman’ın kolunda damar yolunun açık olduğunu gördüğünü, Karaman’a bunu sorduğunda kendisine "bir şey yok" cevabının verildiğini öne sürdü. Tuğçe A., "Bir gün Ayşe ile birlikte olayın yaşandığı eve gittik. Ayşe, anahtarı hem üst hem de alt kilide yerleştirdi. Anahtarla üst kapıyı da açtığını gördüm" diye konuştu.