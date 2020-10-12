Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kadının yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesinde sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Davanın geçen hafta görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Özgür Tarhan’a, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

İLAÇLARI KENDİSİ İSTEMİŞ

Mahkemenin gerekçeli kararında; Ayşe Karaman’ın duygusal ilişkisi bulunduğu belirtilen Özgür Tarhan’dan başı ağrıdığı için aralarında ölümüne neden olan ilacın da bulunduğu 3 ilaç istediği, Tarhan’ın da yanında ilaçlarla birlikte saat 01.18'de eve geldiği kaydedildi.