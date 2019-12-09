HABER

Ayşe Karaman’ın ailesinden dava öncesi basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin açılan dava öncesi Karaman’ın ailesi ve avukatı, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin açılan dava öncesi Karaman’ın ailesi ve avukatı, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Anne Feride Karaman, "Dün mezarlıkta Ayşe’ye söz verdim. ’Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım’ dedim. Bu kadın cinayetlerine ’dur’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019’da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer’in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava öncesi Karaman’ın ailesi ve avukatı, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Kadın cinayetlerinin her gün ve her yerde gerçekleştiğini belirten Karaman ailesinin avukatı Tuğba Gültekin, "Eğer hukukla kadınlar kendi korumalarını sağlayamazsa, sanıklara gerekli cezalar verilmezse, deliller toplanıp dosyalar gerekli şekilde incelenmezse ve bir takım takdiri indirimler yapılırsa asla sanıklar gereken cezayı alamayacaklardır ve bu cinayetler devam edecektir" diye konuştu.
Ayşe Karaman’ın babası Adem Karaman, kızının cinayete kurban gittiğini iddia ederek, "Yalan söylüyorlar, kızım intihar etmedi. Doktorlar ve tabipler odası böyle canileri aralarında bulundurmasınlar. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlar arasında böyle sapıklara yer verilmesin" şeklinde konuştu.

"Dün mezarlıkta Ayşe’ye söz verdim"
Anne Feride Karaman ise "Adaletin en güzel şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Dün mezarlıkta Ayşe’ye söz verdim. ’Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım’ dedim. Bu kadın cinayetlerine ’dur’ diyeceğiz. Benim yavrumu öldüren bu adamdan hesap sorulacak, adaletten bunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Aile, basın açıklamasının ardından duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi.

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
Ombudsman sayesinde engelli kadrosuna geçtiOmbudsman sayesinde engelli kadrosuna geçti
Cizre’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandıCizre’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

Yıkılma tehlikesine rağmen o evlerde yaşıyorlar... "Arda Turan buraları yıktı"

Hayatları tehlikede... "Arda Turan buraları yıktı"

Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Bakan Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.