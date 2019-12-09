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Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin erkek arkadaşı olduğu belirtilen tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına başlandı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada erkek arkadaşı olduğu belirtilen tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu yargılanan Tarhan, maktulün babası Adem ve annesi Feride Karaman, taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Kimlik tespitinin yapıldığı ve iddianame özetinin okunduğu duruşmada sanık savunması alınacak ve şikayet talepleri dinlenecek.

- Olayın geçmişi

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da doktor olan Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Karaman ile Tarhan'ın yaklaşık 3 yıl önce çalıştıkları özel hastanede tanıştıkları ve zaman zaman Tarhan'ın evinde birlikte kaldıkları anlatılmıştı.

Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi ayşe karaman

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