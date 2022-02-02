Ayşe Nazlı Kınacı cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba karar sonrası konuştu: Kızımı öldüren o cani hak ettiği cezayı aldı

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı Taylan Özgür İmal'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi. Genç kızı gören son kişi olduğu tespit edilen ve sorgusunda suçunu itiraf eden İmal, duruşmadaki son sözlerinde olaydan çok pişman olduğunu, alkol ve uyuşturucunun etkisiyle böyle bir şey yaptığını sözledi. Acılı baba Altan Kınacı ise "Kızımı öldüren o cani hak ettiği cezayı aldı. Keşke idam cezası olsaydı." diye konuştu. İşte Ayşe Nazlı Kınacı cinayetiyle ilgili son gelişmeler...

AYŞE NAZLI KINACI'NIN CANSIZ BEDENİ 8 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz yıl 12 Şubat'ta kız arkadaşının yanına kalmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedi, 8 gün sonra Menderes ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.

"BİLEREK YAPMADIM ÇOK PİŞMANIM"

Genç kızı gören son kişi olduğu tespit edilen ve sorgusunda suçunu itiraf eden sanık hakkında dava açılmıştı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık İmal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Son sözleri sorulan İmal, "Bilerek yapmadım. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde yaptım. Çok pişmanım" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti sanığa, 'Nitelikli Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 15 yıl ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezası verdi.

ACILI BABA: "KEŞKE İDAM OLSAYDI!"

Karar sonrası Yeni Asır'a konuşan baba Altan Kınacı, caninin cezasında indirim yapılmamasının hem kendilerinin hem de kamu vicdanını rahatlattığını söyledi. Kınacı, "Kızımı öldüren o cani hak ettiği cezayı aldı. Keşke idam cezası olsaydı. Bu ceza diğer caniler için de caydırıcı olur inşallah. Bizim gibi başka ailelerin yüreği yanmasın. Başka ana kuzuları ölmesin" ifadelerini kullandı.



