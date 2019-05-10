HABER

Ayşe öğretmen tahliye edildi (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 08:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'dan üç yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu olan öğretmen Ayşe Çelik, hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali  kararı vermesinin ardından tahliye edildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'dan üç yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu olan öğretmen Ayşe Çelik, hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Ayşe Çelik, 3 yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmasında, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 1 yıl 3 ay ceza hapis cezası alan Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle iki kez ertelendi. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklandı.

Çelik'in avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru bugün karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi, öğretmen Ayşe Çelik hakkında ifade özgürlüğü ihlali ve 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
İki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştuİki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştu
Freni boşalan otomobil merdivenlerden uçtuFreni boşalan otomobil merdivenlerden uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

'Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar'

'Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar'

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştu

İki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştu

Freni boşalan otomobil merdivenlerden uçtu

Freni boşalan otomobil merdivenlerden uçtu

İzmir'de korku dolu anlar! Silahlarla içeri girip...

İzmir'de korku dolu anlar! Silahlarla içeri girip...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

35 numaralı kararname Resmi Gazete'de!

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.