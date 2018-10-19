Ayşe öğretmen'in ceza infazı 6 ay daha ertelendi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'dan 2016 yılında telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in ikinci infaz erteleme talebi kabul edildi. Ayşe Çelik'in infazının ertelenmesi talebi kabul edilmeseydi 31 Ekim'de bebeği ile cezaevine girecekti.

Öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman'ın başvurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavccılığı, Çelik için ikinci kez 6 ay infaz erteleme kararı verdi. Kararda, yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirleri hakkındaki kanunun 17'inci maddesinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığı belirtilerek, "İnfazı gereken kararda, yazılı cezanın yukarda belirtilen tarihler arasında, infazına 2'inci kez ara verilmesine, kararla birlikte süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi" denildi.

Başsavcılığın kararına göre, ikinci infaz erteleme tarihi 17 Nisan 2019 tarihinde bitiyor. Ceza ertelenmeseydi Ayşe Çelik, 31 Ekim'de bebeği ile birlikte cezaevine girecekti.

2016 yılında telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Ayşe Çelik'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik'in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik'in 4 Mayıs'ta tahliye edilmesini sağlamıştı.

FOTOĞRAFLI

