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"Ayşe Opereti", Gülriz Sururi'nin hatırasına ithaf edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:10 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Sanatçı bir aileden gelen Gülriz Sururi daha anne karnındayken 'Ayşe Opereti' ile sahnelerle tanışmıştı. Bu sene ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni onun aziz anısına ithaf edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Devlet Opera ve Balesinin ilk kez sahneye koyacağı "Ayşe Opereti"ni, yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin aziz anısına ithaf edeceklerini bildirdi.

Ersoy, hayatını kaybeden Sururi için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımında, Sururi'nin fotoğrafına da yer veren Ersoy, Türk tiyatrosunun çok büyük bir değerini kaybettiklerini belirtti. Ersoy, şunları kaydetti:

"Sanatçı bir aileden gelen Gülriz Sururi daha anne karnındayken Ayşe Opereti ile sahnelerle tanışmıştı. Bu sene ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni onun aziz anısına ithaf edeceğiz. Devlet sanatçısı unvanına sahip Gülriz Sururi'ye Allah'tan rahmet, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Öte yandan, Gülriz Sururi, annesi Suzan Lütfullah'ın Ayşe Opereti'ni oynadığında kendisine hamile olduğunu ve bu yüzden eserin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etmiş, 2005 yılında çağdaş müzikal yorumuyla opereti yeniden kaleme almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Tiyatro Sanatçısı Gülriz Sururi

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