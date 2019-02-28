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Ayşe Opereti "perde" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

Türk müziği motiflerini çağdaş müzik armonisiyle birleştiren, geleneksel dans figürlerinin yanı sıra yazıldığı dönemin popüler danslarına da yer veren eser, ilk kez DOB sahnesine çıktı - Kapalı gişe oynayan eser, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: "Temsil hem geçmişimize sahip çıkmak, 90 yıl önce atılmış bir adımı 90 yıl sonra gün yüzüne çıkarmak hem de Türk operası markasını yaratmak için çok önemliydi"

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) repertuvarına ilk kez giren Ayşe Opereti izleyiciyle buluştu.

Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan eser, 90 yıl sonra Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca Opera Sahnesi'nde sergilendi.

Romantik bir aşk hikayesini köy-şehir senteziyle anlatan eserde, geleneksel dans figürlerinin yanı sıra çarliston, tango ve vals gibi dönemin popüler danslarına da yer verildi.

Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın, koreografisini Deniz Alp'in yaptığı eserde, koroyu Giampaolo Vessella, orkestrayı ise Murat Cem Orhan yönetti.

"Ahmet" rolüne Şenol Talınlı, "Ayşe" rolüne ise Tuba Mankal Dekak'ın hayat verdiği eserde, diğer başrolleri Selva Erdener, Ezgi Karakaya, Emrah Sözer, Bülent Ateşoğlu ve Yiğitcan Tatlıoğlu paylaştı.

Müzik düzenlemelerini Yusuf Yalçın'ın yaptığı eserde, kostümler Aydan Çınar, dekorlar Adnan Öngün, ışık ise Fuat Gök tarafından tasarlandı.

Kapalı gişe oynayan eser, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

- "Hedef, Türk operası markasını yaratmak"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, çok güzel bir temsil olduğunu belirterek, duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Sanatçılardan yaratıcı ve teknik ekibe kadar herkesin özveriyle çalıştığını vurgulayan Karahan, "Ankara Operasının bütün çalışanlarıyla gurur duyuyorum. Böyle sanatçı arkadaşlara sahip olduğum için çok mutluyum." dedi.

Murat Karahan, seyircinin eseri dakikalarca ayakta alkışladığına işaret ederek, "Temsil hem geçmişimize sahip çıkmak, 90 yıl önce atılmış bir adımı 90 yıl sonra gün yüzüne çıkarmak hem de Türk operası markasını yaratmak için çok önemliydi." diye konuştu.

Duayen besteci Muammer Sun'un da temsili izlediğini ifade eden Karahan, "Değerli hocamız 'Eseri tozlu raflardan çıkarıp opera repertuvarına kazandırdın ve Türk operası, Türk müziği adına önemli bir adım attın' dedi. Hocamızdan bunları duymak çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Murat Karahan, asıl hedeflerinin dünyaca tanınan ve saygı duyulan bir Türk operası markası yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Bu bir başlangıç. İlerdeki büyük hedeflerimiz için attığımız ufak ufak adımlar." şeklinde konuştu.

Ayşe Opereti, 9 Mart Cumartesi günü de izleyiciyle buluşacak.

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