"Ayşe Opereti"nde Ege oyunları ile modern danslar hayat bulacak

"Bugün yaratmak istediğimiz Türk opera markasının temellerini o gün Muhlis Sabahattin atmış ama galiba orayı kaçırmışız, yakalayamamışız. Şimdi 2019'dayız ve Devlet Opera ve Balesi sahnesinde Ayşe Opereti ilk kez sahnelenecek. Hayallerini kurduğumuz Türk operasının temeli, yerelden beslenmesi ve evrenselle iç içe olması. Operette de bir tarafından halk türkülerimizden esinlenen melodiler bulunuyor. Birinci perde de köyde geçiyor, içinde halk dansları var. İkinci perde de şehirde geçiyor, içinde Çarliston ve valsler var. Orada İstanbul hayatı var. O işte istediğimiz kombinasyonu yaratabildiğimiz bir eser.

Karahan, Ayşe Opereti ile Türk operasında hedefledikleri markalaşmanın bir örneğini göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Ayşe Opereti'ne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, eserin 1929'da sahnelendiğini, DOB repertuvarına ise ilk kez bu yıl alındığını söyledi.

"Çok yaşa sen Ayşe, köyün yıldızısın, biricik kızısın" sözleriyle hafızalarda yer edinen Ayşe Opereti'ne, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları hayat verecek.

Muhlis Sabahattin'in yazdığı, ilk gösterimi 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Devlet Opera ve Balesi (DOB) repertuvarına alınarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Muhlis Sebahattin bunun temellerini 90 yıl önce atmış. Biz şimdi bunu yakalıyoruz. Ne mutlu ki bize nasip oluyor Ayşe Opereti'nin prömiyerini yapmak."

İlk iki temsilin biletlerinin çok kısa sürede tükendiğini dile getiren Karahan, "Toplu bilet mi satıyorsunuz? Kapatıyor musunuz?' diyorlar. Özellikle biz prömiyer ve gala temsillerimiz için toplu bilet satmıyoruz ve çok minimal düzeyde basına ve protokole yer ayırdık. Açıldığı gün bitiyor biletler." diye konuştu.

"Ahmet" karakterine hayat verecek tenor Murat Karahan, operette Ege'de bir köyün beyi olan Ahmet'in Avrupa'ya okumaya gitmesi, besteci olması, köyüne dönmesi ve çocukluk arkadaşı Ayşe'ye aşık olmasının hikayesinin anlatıldığını söyledi.

"Aman Ayşe'm, canım Ayşe'm" gibi özel melodileri seslendirecekleri için mutlu olduklarını ifade eden Karahan, Ankaralı sanatseverleri beklediklerini dile getirdi.

- Ege yöresi oyunları ve vals bir arada

Koreograf Deniz Alp de eserin birinci bölümünün köy meydanında geçmesinden dolayı daha çok geleneksel adımlara önem vererek dansları kurguladıklarını anlattı.