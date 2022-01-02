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Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu daha fazla dayanamadı savcılığa koştu

02.01.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran televizyoncu Ayşe Özgün yaşadığı olayın şokuyla sarsıldı. Yıllar önce babasının tacizine uğradığı iddia edilen bir kadının çocuğuna 16 yıldır yardım eden sunucu Ayşe Özgün yaşadıklarından sonra savcılığa şikayette bulundu.

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu daha fazla dayanamadı savcılığa koştu

Ünlü sunucu Ayşe Özgün 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programda sunuculuk yaptığı dönemde yaşanan trajik bir olayda taraflardan birine yardım etti.

8 Kasım 2005 günü babası tarafından gençliğinde tecavüz edildiği iddia edilen N. isimli genç kadın, programa katılmış ve konuşmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Özgün, genç kadına peruk ve gözlük takarak programa konuk etmişti. Babası programa katılarak iddiaları reddetti. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, üç gün sonra babasının ikametinde öldürüldü.

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YILLARCA PARA İSTEDİLER

Ayşe Özgün, o tarihten beri genç kadının çocuklarına yardım amaçlı kıyafet okul giysileri ve ihtiyaçlarını gideriyor. Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çanakkale'de bulunan yazlığına kadar gelerek para isteyen ölen kadının kocası Mustafa ve çocuğu Uğur, yapılan yardımlara rağmen yıllarca para istemeye devam etti. Ayşe Özgün yine de ölen kadının çocuğu Uğur'a para yardımı yapmaya devam etti.

Ekran Alıntısı

TELEFON NUMARASINI BİLE DEĞİŞTİRDİ

Fakat, genç adam Ayşe Özgün'ün peşini bırakmadı. Para istemenin boyutu tacize dönünce, ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ünlü sunucu, kendisinden para istediği için yardım ettiğini fakat artık telefon numarasını değiştirecek kadar rahatsız edildiğini ifade etti. Halen sosyal medyada da kendisine ve arkadaşlarına ulaşarak para istediğini ileri sürdüğü Uğur'dan şikayetçi olan Özgen'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.


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