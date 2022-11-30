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Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında? Sahte doktor Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı?

30.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte doktor Ayşe Özkiraz gündeme bomba gibi düştü. Sahte doktor skandalıyla adı duyulan Ayşe Özkiraz, arkadaşının araştırması sonucu ortaya çıktı. Doktor kimliğiyle kendini tanıtan ve ameliyata giren Özkiraz'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında? Sahte doktor Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? İşte detaylar...

Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında? Sahte doktor Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı?

Sahte doktor skandalıyla adı duyulan Ayşe Özkiraz'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özkiraz'ın yurt oda arkadaşı Özkiraz hakkında, "Yalan söylemeyi seviyor", "Sosyal hayatı yoktu" gibi ifadeler kullandı. Peki Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında? Sahte doktor Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? İşte detaylar...

AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR, NERELİ, HANGİ HASTANEDE ÇALIŞIYORDU?

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde görev yaptı.

“YALAN SÖYLEMEYİ SEVİYOR”

Sahte doktor Özkiraz'ın yurt oda arkadaşı şu açıklamayı yaptı: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum. Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından stetoskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Bahsettiği diğer isimlerin de başarı listelerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.

Kendini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan Özkiraz'ın, görev yaptığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde kendine çelenk gönderdiği ve çelenke, Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notunun yazdırdığı ortaya çıktı.

Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında? Sahte doktor Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı?

KİMLİĞİ AÇIKLANDI!

Sahte doktor, 5 Eylül'te yapacakları nişanı kalp ameliyatı olduğunu öne sürerek iptal etti. Astsubay sevgilisi ile ilişkisi devam ederken sosyal medyadan tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı iddia edildi. V.C.'ye, asistan çocuk cerrahı olduğunu söylediği iddia edilenler arasında.

Özkiraz'ın yeni sevgilisi V.C., Özkiraz'ı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarına sorunca herhangi bir bilgi alamadı. Bunun üzerine Özkiraz'ın sevgilisine, onun bir doktor olmadığını söyledi.

YALANI 12 KASIM’DA ORTAYA ÇIKTI

Özkiraz'ın astsubay sevgilisi bu durumu hastaneye bildirdi. 12 Kasım 2022’de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.’nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz’ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu çerçevesinde sahtekarlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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