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Ayşe Sancar'ın cenazesine İmamoğlu da katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın vefat eden kardeşi Ayşe Sancar'ın cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Ayşe Sancar'ın cenazesine İmamoğlu da katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın kalp krizi nedeniyle İstanbul’da vefat eden kardeşi Ayşe Sancar toprağa verildi.

Bahçelievler’deki cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Mithat Sancar ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, “HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Ayşe Sancar’ı Bahçelievler Miraç Camii’nden son yolculuğuna uğurladık. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.

ımamoglu


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