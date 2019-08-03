Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, gündemde olan olumsuz çizgi film içerikleri ile ilgili "Dijital dünyanın bize ve çocuklarımıza sunduğu pek çok faydanın yanında ne yazık ki kontrolsüzlüğün getirdiği büyük tehlikeler de var" dedi.

Pepee TV ile milyonlarca çocuğa dijital platformda ulaşan Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, gündemde olan olumsuz çizgi film içerikleri ile ilgili açıklamada yaptı. İnternet erişiminin çok kolaylaştığı günümüzde dijital platformlarda çocuklara güvenli ve toplumsal değerlere uygun içerik sunulmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli konuların başında geldiğini belirten Bilgiç, "Bu konu çok hassasiyet içeren bir konu olarak bugün karşımıza çıkıyor. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak ise bizlerin en büyük sorumluluğu. Bu açıdan baktığımızda günümüzde internet ortamında ki en büyük sorun olarak görülen ’güvenlik ve toplumsal değerlere uygun’ içerikler üretmek, bu içerikleri çocuklara sunmak eğitim kadar önemli bir konu. Bu tür değerleri korumak şu an sıkça konuşulduğu üzere herkesin üzerinde önemle durması ve çok dikkatli olması gereken bir durum. Dijital dünyanın bize ve çocuklarımıza sunduğu pek çok faydanın yanında ne yazık ki kontrolsüzlüğün getirdiği büyük tehlikeler de var. Bunu hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz" dedi.