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Ayşe Şule Bilgiç: "Dijital dünyanın sunduğu faydanın yanında büyük tehlikeleri de var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, gündemde olan olumsuz çizgi film içerikleri ile ilgili "Dijital dünyanın bize ve çocuklarımıza sunduğu pek çok faydanın yanında ne yazık ki kontrolsüzlüğün getirdiği büyük tehlikeler de var" dedi.Pepee TV ile milyonlarca çocuğa dijital platformda ulaşan Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, gündemde olan olumsuz çizgi film içerikleri ile ilgili açıklamada yaptı.

Ayşe Şule Bilgiç: "Dijital dünyanın sunduğu faydanın yanında büyük tehlikeleri de var"

Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, gündemde olan olumsuz çizgi film içerikleri ile ilgili "Dijital dünyanın bize ve çocuklarımıza sunduğu pek çok faydanın yanında ne yazık ki kontrolsüzlüğün getirdiği büyük tehlikeler de var" dedi.

Pepee TV ile milyonlarca çocuğa dijital platformda ulaşan Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, gündemde olan olumsuz çizgi film içerikleri ile ilgili açıklamada yaptı. İnternet erişiminin çok kolaylaştığı günümüzde dijital platformlarda çocuklara güvenli ve toplumsal değerlere uygun içerik sunulmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli konuların başında geldiğini belirten Bilgiç, "Bu konu çok hassasiyet içeren bir konu olarak bugün karşımıza çıkıyor. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak ise bizlerin en büyük sorumluluğu. Bu açıdan baktığımızda günümüzde internet ortamında ki en büyük sorun olarak görülen ’güvenlik ve toplumsal değerlere uygun’ içerikler üretmek, bu içerikleri çocuklara sunmak eğitim kadar önemli bir konu. Bu tür değerleri korumak şu an sıkça konuşulduğu üzere herkesin üzerinde önemle durması ve çok dikkatli olması gereken bir durum. Dijital dünyanın bize ve çocuklarımıza sunduğu pek çok faydanın yanında ne yazık ki kontrolsüzlüğün getirdiği büyük tehlikeler de var. Bunu hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz" dedi.

Çocuklara uygun içerikler hazırlanması konusunda toplumsal ve kültürel değerler mutlaka gözetilmeli
Çocukların gelişim süreçleri içinde aldıkları eğitimin yanında yaşadıkları toplumun değerlerini de çok iyi anlamalı ve öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Ayşe Şule Bilgiç, "İşte tam da burada onlara uygun içerikler hazırlanması konusunda toplumsal ve kültürel değerler mutlaka gözetilmeli ve azami derecede dikkatli olunmalı. Bu içerikler çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, davranış bilimciler ve eğitimciler ile birlikte değerlendirilmeli. Toplumun tüm kesimlerin hassas olması gereken bir konu olarak karşımıza çıkan bu gibi durumlar için önceden tedbirlerin alınması çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında çok olumlu katkı sağlayacaktır. Dünyamızın geleceği olan çocuklarımızı yarınlara hazırlarken onları sosyo-kültürel değerlerin bilincinde olan insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bu sorumluluk hepimizin" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar için sakınca sadece küfür, şiddet veya korku unsuru değildir"
Çocuklara sunulan içeriklerin sadece teknolojik algoritmalara emanet edilmesinin son derece yanlış olduğunu vurgulayan Bilgi, sözlerini şöyle tamamladı: "Teknoloji yardımcı araç olarak kullanılabilir sadece çünkü çocuklar için sakınca sadece küfür, şiddet veya korku unsuru değildir. Bir kuşun kafeste olması, üstü kirlenen bir çocuğun mutsuz gösterilmesi, kusursuzluğun mükemmellik olarak yansıtılması ve bunun gibi onlarca konu var. Ne yazık ki teknolojik algoritmalar bunu çözemez. Çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmadan, dijital dünyayı güvenli hale getirmek bizim bir numaralı sorumluluğumuz".

Ayşe Şule Bilgiç:

Ayşe Şule Bilgiç:

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