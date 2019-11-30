HABER

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 18:52 | Son Güncelleme

HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

Eskişehir’de eski eşi Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ın, 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve el yazısıyla yazdığı son dilekçesinde, “Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurum” dediği ortaya çıkmıştı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın açıklaması eşliğinde bir duyuru yaptı.

Yılmaz’ın duyurusunda, “Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan ilgili soruşturmaları yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının basın açıklamasında tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmıştır. HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiş, inceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur” denildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, “Ayşe Tuba Arslan’ın gerek boşanmadan önce gerekse boşanma tarihinden sonra UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne genel olarak hakaret, tehdit, basit yaralama suçlamasıyla toplam 23 kez başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu başvurular üzerine derhal titizlikle soruşturmalara başlanılmış, toplanan delillere göre Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek mahkemelere cezalandırılması talebiyle hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından kamu davası açılmıştır. Açılan davaların bir kısmı halen devam etmektedir. 2 dosya, birleştirme kararı ile 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştır. Geriye kalan 10 başvuru için ise delil yetersizliği ve bazı dosyalarda Ayşe Tuba Arslan’ın kendi talebi üzerine doktor raporunun alınmaması nedeniyle iddiasının delillendirilememesi gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Ayrıca her olayda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında evden uzaklaştırılma ve Ayşe Tuba ARSLAN’ a yaklaşmaması hususunda koruma kararları verilmiş ve Ayşe Tuba Arslan hakkında koruma uygulanmıştır” denildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kez Yalçın Özalpay hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, “Ayşe Tuba Arslan'ın kendisine şiddet uyguladığını belirttiği Yalçın Özalpay hakkında talebi üzerine Eskişehir 1.Aile Mahkemesi tarafından 17 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ayrı ayrı 1 ay, 2 ay ve 6 ay olmak üzere uzatıldığı tespit edilmiştir. Son uzatma kararı 08 Ocak 2019 tarihinde 6 ay süre daha uzatılmıştır. Son üzücü olayın meydana geldiği tarihte uzatılan koruma kararının süresinin dolduğu, bu tarihten itibaren de herhangi bir talep yapılmadığı ve herhangi bir ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmediği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.


Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Karı-kocayı kaza ayırdıKarı-kocayı kaza ayırdı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltıKahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Tuba Arslan kadın cinayeti hsk inceleme

En Çok Okunan Haberler

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: PKK/YPG’nin hain planı son anda önlendi

Bombalı saldırı girişimi son anda önlendi!

Miras kavgasında eniştesini öldürdü

Miras kavgasında eniştesini öldürdü

Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

Sakarya'da sandalları alabora olan 3 gençten 2'si kayboldu

Sakarya'da sandalları alabora olan 3 gençten 2'si kayboldu

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı: Yaralılar var

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.