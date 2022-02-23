Ayşe Tükrükçü şimdi ne yapıyor? Türkiye onu ‘Hayatsız Kadın’ olarak tanımıştı…

Babasından 8 yaş büyük amcası tarafından tecavüze uğradığı anları ağlamaklı ifade eden Ayşe Tükrükçü, daha sonra hayatını birleştirmeye karar verdiği eşi tarafından geneleve satıldı ve uzun bir süre burada çalışmak zorunda kaldı. Hayat hikayesiyle duyanları şoke eden Ayşe Tükrükçü bakın şimdi ne işle meşgul...

AYŞE TÜKRÜKÇÜ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Ayşe Tükrükçü ailesinin gurbetçi olduğunu ve 9 yaşındayken amcasının tecavüzüne uğradığını anlattı. Yaşananları kimseye söylememesi için amcası tarafından tehdit edildiğini söyleyen Ayşe Tükrükçü'nün tecavüze uğradığı 11 yaşında anlaşıldı. Bu olaydan bir hafta sonra ailesine karşı mahkeme açıldı ancak Tükrükçü, ailesi tarafından dışlandı. Yalnızca babasının kendisine destek olduğunu belirtti.

İlk evliliğinden olan çocuğunu hamileyken tuvalete düşürdüğünü söyleyen Tükrükçü, ilk evliliğin ardından ikinci evliliğini yaptığı eşi tarafından para karşılığında geneleve satıldı. Genelevden çıkmanın kolay olmadığını, sürekli fatura çıkardıklarını belirten Tükrükçü günde 60, 70 erkekle birlikte olduğunu söyledi. Üstelik eniştesinin de geneleve müşterisi olarak geldiğini belirtti.

Genelevden çıkmayı başaran ve bir evlilik daha yapan Ayşe Tükrükçü'nün evliliği, eşinin genelev meselesini sürekli dile getirdiği için sona ermiş. Bu süreçte sokakta kalan, bulaşıkçılık yapan Tükrükçü o dönemlerde geneleve dönmeyi asla düşünmediğini ifade etti.

AYŞE TÜKRÜKÇÜ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Evsiz olmanın zor olduğunu ifade eden Ayşe Tükrükçü şimdilerde kar amacı gütmeyen lokantada evsizlere çorba dağıtıyor.

Lokantada evsiz, toplum tarafından yok sayılan ve psikolojik sorunları olan kişilere mesleki kurs da veriliyor.

Gündüz lokanta işletmesi bünyesinde ücretli yemek servisi yapılıyor, akşamları ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sağlanıyor.



