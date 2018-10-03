Ayşe ve annesinin azlettiği avukat: Baskı altında olduklarını tahmin ediyordum

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, üvey kızı Ayşe K.'ye 'cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılanan Y.S., 25 yıla mahkum edildi. Karar sonrası mahkemeye başvuran Ayşe K., "Annem üvey babamdan ayrılsın diye yalan söyledim. Özür dilerim" şeklinde beyanda bulunup şikayetini geri çekti. Kararın ardından ailenin azlettiği avukatı Burcu Erten, "Ne zaman ceza kararı çıktı, bir şeyler oldu. Baskı altında olduklarını tahmin ediyordum" dedi. Erten, dosyanın Yargıtay'da olduğunu, şikayetten vazgeçilmiş olunmasının, mahkemenin verdiği kararın yok sayılacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Antalya'da Ayşe K., iddiaya göre 3 yıl önce üvey babası Y.S.'nin cinsel istismarına uğradı. Devam eden istismar olayına daha fazla dayanamayan Ayşe K., durumu teyzesi S.Ö. ile paylaştı. Olayın duyulmasının ardından aile, ilk olarak Ayşe'yi muayene edilmesi için hastaneye götürdü. Muayenede Ayşe'de istismar bulgusuna rastlanmadı, rapor verilmesinin güç olduğu belirtildi.

Y.S. hakkında boşanma davası açan Ayşe K.'nin annesi H.S., aynı zamanda şikayetçi oldu. Çift, süreçte boşandı. Yargılama aşaması devam ederken H.S., kızı Ayşe K.'yi yanına alarak ayrı bir evde yaşamaya başladı. Evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan H.S., bu süreçte Y.S. ile hiç görüşmedi.

2 KEZ BERAAT ETTİ, ÜÇÜNCÜDE 25 YIL ALDI

'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Y.S., beraat etti. Ailenin avukatı Burcu Erten, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde karara itiraz etti. İstinaf mahkemesi, eksiklikler nedeniyle kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemenin ikinci kez verdiği beraat kararını temyiz üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde duruşmalı yargılama yapıldı. İstinaf mahkemesi, Y.S.'ye bu kez 25 yıl hapis cezası verdi.

'ANNEMİN ÜVEY BABAMDAN BOŞANMASI İÇİN YALAN SÖYLEDİM'

Cezanın ardından tarafların tavrının bir anda değiştiğini savunan anne- kızın avukatı Burcu Erten, müvekkillerinin şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Ceza kararından sonra yaşananların normal olmadığını anlatan Erten, "Ne zaman ceza kararı çıktı, bir şeyler oldu. Baskı altında olduklarını tahmin ediyordum. Mahkemeye giderek beyanda bulunmuşlar. Ayşe K. mahkemede, 'Üvey babam Y.S.'nin annemden boşanması ve öz babamla yeniden barışması için böyle bir yalan söyledim. Özür dilerim' şeklinde beyanda bulunmuş" dedi.

Kararın şu an Yargıtay aşamasında olduğunu kaydeden Erten, şikayetten vazgeçilmiş olunmasının, mahkemenin verdiği kararın yok sayılacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti. Davanın şikayete bağlı dava olmadığını, kamu davası niteliğinde olduğunu aktaran Erten, "Yargıtay'ın kararı ne yönde olacak, onu bilemeyiz. Şikayetin geri çekilmesini dikkate alabilir de almayabilir de" diye konuştu. Yargıtay kararı onarsa, üvey baba Y.S., tutuklanıp, hapse girecek.

AİLE YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Ailenin avukatlığını yaptığı sırada noterden gelen bir yazıyla avukatlık görevinden azledildiğini öğrendiğini ifade eden Erten, "Beni noter kanalıyla avukatlık görevimden azlettiler. Aileyle bir anda iletişimim kesildi. Neredeler bilmiyorum. Aile tarafından engellendim. Üvey babayla birlikte yaşadıklarını biliyorum. Ancak adres konusunda bilgim yok" diye konuştu.

'ÇOCUK GELİN YAPACAKLAR' İDDİASI

Ayşe K.'nin teyzesi S.Ö.'nün bir aile dostlarından öğrendiği iddiayı da paylaşan avukat Erten, Ayşe'nin bir güvenlik görevlisiyle nişanlandığını duyduğunu söyledi. Böyle bir iddianın gerçek olmamasını dilediğini belirten Erten, "Ben bir yorum yapamam, gerçek mi bilmiyorum? Doğru olmadığını umuyorum. Kızımız okula da gitmiyor. Ayrılmış. Ne durumda hiçbir bilgim yok. Zaten soruşturamam. Çünkü artık avukatları değilim" diye konuştu.

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