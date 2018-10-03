Ayşe ve annesinin azlettiği avukat: Baskı altında olduklarını tahmin ediyordum

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, üvey kızı Ayşe K.'ye 'cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılanan Y.S., 25 yıla mahkum edildi. Karar sonrası mahkemeye başvuran Ayşe K., "Annem üvey babamdan ayrılsın diye yalan söyledim. Özür dilerim" şeklinde beyanda bulunup şikayetini geri çekti. Kararın ardından ailenin azlettiği avukatı Burcu Erten, "Ne zaman ceza kararı çıktı, bir şeyler oldu. Baskı altında olduklarını tahmin ediyordum" dedi. Erten, dosyanın Yargıtay'da olduğunu, şikayetten vazgeçilmiş olunmasının, mahkemenin verdiği kararın yok sayılacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Antalya'da Ayşe K., iddiaya göre 3 yıl önce üvey babası Y.S.'nin cinsel istismarına uğradı. Devam eden istismar olayına daha fazla dayanamayan Ayşe K., durumu teyzesi S.Ö. ile paylaştı. Olayın duyulmasının ardından aile, ilk olarak Ayşe'yi muayene edilmesi için hastaneye götürdü. Muayenede Ayşe'de istismar bulgusuna rastlanmadı, rapor verilmesinin güç olduğu belirtildi.

Y.S. hakkında boşanma davası açan Ayşe K.'nin annesi H.S., aynı zamanda şikayetçi oldu. Çift, süreçte boşandı. Yargılama aşaması devam ederken H.S., kızı Ayşe K.'yi yanına alarak ayrı bir evde yaşamaya başladı. Evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan H.S., bu süreçte Y.S. ile hiç görüşmedi.