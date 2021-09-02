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Ayşegül Aldinç'i üzen haber! Annesi hastanelik oldu

02.09.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ayşegül Aldinç’in annesi önceki gün evinde kaza geçirdi. Ünlü sanatçı, ameliyata alınacak annesi için sevenlerinden dua istedi.

Ayşegül Aldinç'i üzen haber! Annesi hastanelik oldu

Ayşegül Aldinç’in annesi geçirdiği kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırdı. Sanatçı, annesinin ameliyat olacağını duyurdu. Oldukça üzgün olan Aldinç, önceki gün hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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"DUALARINIZI ESİRGEMEYİZ"

Ünlü şarkıcı, "Canım anneciğim, ayakta bir yanından diğer yanına dönerken dengesini kaybederek düştü. Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış. Ameliyat olacak. Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. 'Geçmiş olsun' dileklerinize bin teşekkür" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aysegül Aldinç
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