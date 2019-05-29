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Ayşegül Çoruhlu’dan yeni kitap: Sirkadiyen Beslenme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Dr.

Ayşegül Çoruhlu’dan yeni kitap: Sirkadiyen Beslenme

Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun Sirkadiyen Beslenme adlı kitabı Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Alkali Diyet, Tokuz ama Açız, Kuantum Beslenme kitaplarının yazarı Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun Sirkadiyen Beslenme adlı kitabı Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini almaya başladı. Çoruhlu, Sirkadiyen Beslenme kitabında sadece diyet meselesine değil sağlığın şifresine de noktayı koyuyor. Çoruhlu’ya göre, sağlıklı, uzun bir ömür ve ideal kiloda enerji dolu bir yaşam sürmek için yapmamız gereken tek bir şey var; Saate bakmak!
Yemek yerken yapmanız gereken şey tabağınızdan önce saate bakmak. Çünkü ilk insandan bugüne değişmeyen bir şey var: Bedenimiz tüm fonksiyonlarını biyolojik saate yani güneşin hareketine göre ayarlıyor. Yediğimiz her besin onu kaçta yediğimize göre kiloya ya da enerjiye dönüşüyor. Bedenimizin en büyük şifa kaynağı olan geceye hakkını vermeli; akşam olmadan son öğünümüzü yemeli, ışıkları söndürüp bedenimizi en doğru saatte dinlenmeye çekmeliyiz. Son yemeğimizi erken yediğimizde, aç kaldığımız saatleri uzattığımızda vücudun check-up sistemi devreye girer; bozuk, yoldan çıkmış hücreler tek tek tespit edilir, vücudun kendi kendini iyileştirme sürecinde yok edilir Bunu yaptığınızda uykuda kilo verir, virüs taramasından yeni çıkmış bir bilgisayar gibi her sabah enerji dolu; capcanlı, pespembe yanaklarla, sağlıklı ve dinç bir şekilde güne uyanırsınız.
Saate bakıp zamanın çok hızlı geçtiğinden yakınırız. Zamanı kolumuzdaki saatin gösterdiğiyle bir tutarız. Oysa gerçek zaman ölçer, beynimizdeki özel bir merkezdir. Vücudun biyolojik saatini ölçen bu merkez anında tüm diğer organlara saati söyler. Tüm vücut saatlerle doludur. Evet, beyinde, pankreasta, karaciğerde, bağırsakta, tüm hücrelerde ve DNA’da dahi birer iç saat vardır. Neden bu kadar çok saate ihtiyaç vardır? Vücuttaki milyarlarca işlemin düzenli yapılabilmesi için belli bir ritmi takip etmesi şarttır. Bu ritmin dışında çalışan organda düzen yerine kaos olur. Kaos demek hastalık demektir. Kaosu engelleyen şey ise vücudun biyolojik iç saatidir. Biyolojik iç saat bizi dış saat ile senkronize eder. İç saatin akordu bozulmamalıdır. İç saat bozulursa hastalanırız. İç saat bozulursa hızlı yaşlanırız. İç saat bozulursa hızlı kilo alırız. Evet, sağlıklı beslenmede ne yiyeceğimize yeterince vurgu yapıldı. Ancak asıl mühim soru, ‘Ne zaman yiyeceğiz?’ sorusudur. Kilo almak da kilo vermek de gerçekten bir “zaman” meselesidir. ‘Sirka’ etrafında, ‘diem’ gün demektir. Sirkadiyen beslenme, günün saatlerine uygun beslenme ve yaşam şeklini anlatır. Sirkadiyen ritmi bozmanın bedeli hızlı yaşlanmadır. Sirkadiyen ritmi bozmanın bedeli hastalanmaktır. Sirkadiyen ritmi bozmanın bedeli kilo almaktır. Zamanlama her şeydir. Zamanlama tıbbın yeni konusudur.

Yazar Hakkında
Dr. Ayşegül Çoruhlu, 4 Temmuz 1969’da doğdu. Orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1994’te İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Şişli Etfal Hastanesinde biyokimya uzmanlığı ihtisasını tamamlarken Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği master programına devam etti. 2000 yılında Amerikan Hastanesinde biyokimya uzmanı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İntermed Polikliniği laboratuvar şefi olarak görevine devam etti. Bu görevde kaldığı yıllar içinde koruyucu hekimlik konseptine uygun check-up programları hazırladı. Antioksidan, gıda duyarlılığı, kişiye özel hormon ve genetik testleri gibi ileri antiaging yaklaşımlarını ilk uygulayanlardan oldu. Vitamin ve mineral desteği kullanımı konusunda uzun süre eczacı ve doktorlara seminerler verdi. Amerika ve Avrupa anti-aging derneklerine üyedir. Alkali Diyet, Tokuz ama Açız ve Kuantum Beslenme kitaplarının yazarıdır. Çoruhlu, kurumsal şirketlere ‘Alkali Yaşam’ seminerleri vermektedir.

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