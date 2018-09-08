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Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da, akrabasının düğününe gideceğini söyleyerek 2 çocuğuyla ortadan kaybolan Ayşegül Yılmaz'dan (28) 4 gündür haber alınamıyor. Kadının eşi, "Güle oynaya düğüne gönderdim ve düğünden sonra kayıplara karıştılar." diye isyan etti

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Ayşegül Yılmaz, pazartesi günü, kızı Azra (7) ve oğlu İbrahim (5) ile birlikte, Muğla merkezde oturan akrabasının düğününe gitmek için evinden ayrıldı. Eşinin telefonuna ulaşamayan, en son düğünde görüldüğünü öğrenen Ali Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

"ARAMIZDA SORUN YOKTU, GÜLE OYNAYA DÜĞÜNE GİTTİ"

Çalışma başlatan polis ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ali Yılmaz ise Facebook hesabından, eşi ve çocuklarının fotoğrafını paylaşarak, görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Gümüşlük Mahallesi'nde ahşap işlemeciliği yapan Ali Yılmaz, "Aramızda herhangi bir problem yoktu. Güle oynaya düğüne gönderdim ve düğünden sonra kayıplara karıştılar. Her yerde arıyoruz. Bilen ve görenlerin insaniyetlik namıma güvenlik güçlerine haber vermesini rica ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Muğla ayşegül yılmaz

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