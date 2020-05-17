Ayşegül Doğan'dan canlı yayında estetik itirafı! Yok böyle değişim

Katıldığı moda programıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan'ın son halini görenler tanıyamıyor. Ayşegül Doğan yaptırdığı estetiklerle Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’a benzetiliyor. Ayşegül Melisa Doğan bu durumdan rahatsız değil. Helin Avşar'a değil Aslıhan Doğan'a benzetilmeyi tercih edeceğini söylüyor. Ayşegül Melisa 2. Sayfa canlı yayınında estetik itirafıyla dikkat çekti ve herkesi şoke etti. İşte inanılmaz değişim...

Yaptırmadığı yeri kalmamış! Tek tek anlattı

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Melis Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor. Bambaşka birine dönüşen Doğan açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yaptırdığı estetik operasyonları söyleyen Doğan samimi açıklamalarda bulundu. "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine" diyen Ayşegül Doğan estetik itiraflarıyla olay oldu. Doğan açıklamasında şunları söyledi: Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş yaptırıp, kirpik lifti takıyorum.

Bu halimle beni Helin Avşar ve Aslıhan Doğan’a benzetiyorlar. Ben ikisine de benzediğimi düşünmüyorum ama illa benzetiliyorsa Aslıhan Doğan’a benzemek daha iyi..."

‘Yüz nakli mi yaptırdın’ eleştirilerine de cevap veren Doğan "dünyada doku nakli yeni deneniyor ilk benimle başladılarsa ben gurur duyarım!" dedi.