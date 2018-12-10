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Ayşegül, Erzurum'dan sevgilisi ile kaçtığı Antalya'da intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 13:25 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 8 ay önce internet üzerinden tanışıp, aşık olduğu F.T.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ERZURUM'da 8 ay önce internet üzerinden tanışıp, aşık olduğu F.T. ile kaçarak, Antalya'ya yerleşen Ayşegül S. (18), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayıp, yaşamına son verdi.
Erzurum'da oturan Ayşegül S., 8 ay önce sosyal paylaşım sitesinde F.T. ile tanıştı. Bir süre buradan iletişimi sürdüren ikili, birbirine aşık oldu. Kaçarak, Erzurum'da buluşan çift, daha sonra Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın üst katında oturmaya başlayan çiftin yanına, F.T.'nin annesi ve kız kardeşi de geldi. Çift arasında, son dönemde sürekli tartışma çıkmaya başladı. Bu nedenle psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Ayşegül S., dün saat 12.00 sıralarında, oturdukları dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Ayşegül S., çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahalesi yapılan Ayşegül S., kurtarılamadı.
Ayşegül S.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarınca alınarak, toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ayşegül, Erzurum'dan sevgilisi ile kaçtığı Antalya'da intihar ettiAyşegül, Erzurum'dan sevgilisi ile kaçtığı Antalya'da intihar ettiAyşegül, Erzurum'dan sevgilisi ile kaçtığı Antalya'da intihar etti

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