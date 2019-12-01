Ayşegül öğretmenden zihinsel engelliler için özel sınıf

Kardeşi gibi zihinsel engellilere destek olmak amacıyla öğretmenlik mesleğini seçen Ayşegül Küçük Orcan, Aydın'ın Söke ilçesindeki ortaokulda, öğretmen arkadaşı, okul yönetimi ve yakınlarının desteğiyle zihinsel engelli öğrenciler için özel materyallerle donatılmış sınıf oluşturdu.

Orcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonucunda bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşinin 2008'de, 27 yaşındayken denizde boğularak hayatını kaybettiğini anlattı.

Öğretmenlik mesleğini seçmesinde kardeşinin öyküsünün etkili olduğunu, üniversite eğitiminin ardından "Özel Eğitim Sertifikası" aldığını belirten Orcan, Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda özel eğitim alanında ücretli öğretmen olarak göreve başladığını dile getirdi.

Okulda orta ağır zihinsel engelli iki öğrencinin eğitim gördüğü sınıfın imkanlarının yetersiz olduğunu ifade eden Orcan, meslektaşı Elif Tanış ile el ele vererek, okul yönetimi ve yakınlarının desteğiyle "ev rahatlığında" bir sınıf oluşturduklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur" sözünü her zaman ilke edindiğini vurgulayan Orcan, "41 yaşına kadar hastanede sekreter olarak çalışıyordum. O yaştan sonra özel çocuklarımıza yardımcı ve destek olabilmek amacıyla üniversite okudum. Öğretmen oldum ve bulunduğum yerde çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Eşimin de çok büyük desteği oldu." ifadelerini kullandı.