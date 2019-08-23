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Ayşegül Tözeren serbest bırakıldı

23.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

İstanbul'daki evine düzenlenen baskında Salı günü gözaltına alınan yazar ve eleştirmen Ayşegül Tözeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşegül Tözeren serbest bırakıldı

İstanbul'da 20 Ağustos'ta evinde gözaltına alınan yazar ve edebiyat eleştirmeni Dr. Ayşegül Tözeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evrensel gazetesinin haberine göre Tözeren, bugün ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcı, Tözeren'le birlikte gözaltına alınan dokuz kişiyi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Tözeren'in adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması yönünde karar verirken yurt dışına çıkmasını yasakladı.

Evrensel'de yazan tıp doktoru Tözeren'in salı gecesi 01.45'de gözaltına alındığını gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Polat duyurmuştu. Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avukatlara gözaltı gerekçesi olarak PKK/KCK örgütünde faaliyette bulunma şüphesi gösterilmiş" ifadesini kullanmıştı.

Evrensel'in haberinde ise polislerin gözaltı sırasında sadece "ihbar var" gerekçesini sunduğu bildirildi. Habere göre, evi gece saatlerinde polis ekipleri tarafından basılan Tözeren, gözaltına alınarak önce muayene için Haseki Devlet Hastanesi'ne, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Evrensel'in avukatlarının da Emniyet Müdürlüğüne giderek Tözeren'le görüşmek istediği ancak 24 saat kısıtlama kararı alındığı için bu taleplerinin reddedildiği bildirilmişti.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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