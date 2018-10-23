Ayşegül Yörükoğlu ile Ecem Alnıaçık, 7 Kasım'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Ödüllü piyanistler Ayşegül Yörükoğlu ile Ecem Alnıaçık, 2 piyano olarak müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul'daki ilk konserlerini gerçekleştirecek olan ikili, 7 Kasım'da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat’ta 20.00'de sahne alacak.

Klasik dönemden 20. yüzyıla uzanan seçkin bir repertuvarı seslendirecek olan genç sanatçılar, konserin ilk yarısında Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki piyano için "K. 448 Re Majör Sonatı", Nikolai Medtner'in "Op. 58 Rus Dansı" ve "Gezgin Şövalye" adlı eserlerini, ikinci bölümde ise Antonin Dvorak'ın, orijinali orkestra için yazılmış eseri "Op. 72 Slav Dansları"nı yorumlayacak.

Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna, Malta, Azerbaycan, Hollanda ve Türkiye'nin çeşitli illerinde solo konserler veren Yörükoğlu ve Alnıaçık, 2013'te Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimleri esnasında bir araya gelerek birlikte piano-duo oluşturmaya karar verdi.

